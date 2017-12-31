Мэр: К утру 1 января Пенза должна быть чистой

31 декабря глава администрации города Виктор Кувайцев встретился с директором МУП «Пензадормост» Юрием Парастаевым, чтобы обсудить план работы предприятия в новогодние праздники.

Мэр поинтересовался, как предприятие осуществляет содержание улиц и дорог города.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения проводим ремонт аварийных участков, засыпаем ямки щебнем. В каждом районе работает по одному экипажу дорожных рабочих. Впоследствии мелко-ямочный ремонт будем проводить с использованием литого асфальта. На случай изменения погодных условий специализированная техника находится на дежурстве», — рассказал Юрий Парастаев.

По его словам, специалисты МУП «Пензадормост» обрабатывают противогололедными материалами участки пешеходных зон, лестничные марши, где в связи с понижением температуры образовалась наледь, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Кроме того, во всех районах Пензы работает санитарный патруль — убирает от мусора остановочные павильоны, мосты, путепроводы.

«После проведения праздничных мероприятий необходимо уделить особое внимание наведению порядка в местах массовых гуляний горожан. К утру 1 января город должен быть чистым», — распорядился Виктор Кувайцев.