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Мэр: К утру 1 января Пенза должна быть чистой

31 декабря в 13:15 302 просмотра
«Пензадормост» Юрием Парастаевым, чтобы обсудить план работы предприятия в новогодние праздники.

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31 декабря глава администрации города Виктор Кувайцев встретился с директором МУП «Пензадормост» Юрием Парастаевым, чтобы обсудить план работы предприятия в новогодние праздники.

Мэр поинтересовался, как предприятие осуществляет содержание улиц и дорог города.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения проводим ремонт аварийных участков, засыпаем ямки щебнем. В каждом районе работает по одному экипажу дорожных рабочих. Впоследствии мелко-ямочный ремонт будем проводить с использованием литого асфальта. На случай изменения погодных условий специализированная техника находится на дежурстве», — рассказал Юрий Парастаев.

По его словам, специалисты МУП «Пензадормост» обрабатывают противогололедными материалами участки пешеходных зон, лестничные марши, где в связи с понижением температуры образовалась наледь, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Кроме того, во всех районах Пензы работает санитарный патруль — убирает от мусора остановочные павильоны, мосты, путепроводы.

«После проведения праздничных мероприятий необходимо уделить особое внимание наведению порядка в местах массовых гуляний горожан. К утру 1 января город должен быть чистым», — распорядился Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_gorod_dolzhen_byt_chistym/

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