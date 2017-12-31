В канун Нового года пензенцы остались без воды

В Пензе 31 декабря в 11.00 произошла утечка из колодца ООО «Горводоканал» по проспекту Победы, 105.

В результате без холодной воды осталось пять многоквартирных жилых домов. Глава администрации города Виктор Кувайцев вместе с заместителем Юрием Ильиным, а также начальником управления ЖКХ Пензы Андреем Гришиным выехали на место коммунальной аварии.

На объекте обнаружили место утечки и ведут работы по ее ликвидации. Градоначальник связался по телефону с руководством ресурсоснабжающей организации, нацелив на оперативное решение проблемы, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Рассчитываем, что вы в течение нескольких часов справитесь, и жители будут с водой», — распорядился Виктор Кувайцев.

Мэр взял ситуацию под личный контроль и распорядился закрепить за участком дежурного, чтобы постоянно мониторить ситуацию.