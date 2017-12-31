Вам будет интересно
Наши новости
Компания «Термодом» поздравляет всех с Новым годом
В Пензенской области вырастет прожиточный минимум пенсионера
Валерий Савельев поздравил пензенцев с Новым годом
Виктор Кувайцев обратился к пензенцам с новогодним поздравлением
Мэр: К утру 1 января Пенза должна быть чистой
Разрушила семью той, что пыталась влезть в мою жизнь
Пензенцев в новогоднюю ночь ждут у главной елки на пл. Ленина
Леонид Левин пожелал пензенцам здоровья, оптимизма и благополучия
Куда сходить на новогодние праздники. Афиша мероприятий в Пензе
Пензенцев приглашают на ярмарку

В канун Нового года пензенцы остались без воды

31 декабря в 14:09 416 просмотров
 «Горводоканал» по проспекту Победы, 105.

" data-title="В канун Нового года пензенцы остались без воды — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе 31 декабря в 11.00 произошла утечка из колодца ООО «Горводоканал» по проспекту Победы, 105.

В результате без холодной воды осталось пять многоквартирных жилых домов. Глава администрации города Виктор Кувайцев вместе с заместителем Юрием Ильиным, а также начальником управления ЖКХ Пензы Андреем Гришиным выехали на место коммунальной аварии.

На объекте обнаружили место утечки и ведут работы по ее ликвидации. Градоначальник связался по телефону с руководством ресурсоснабжающей организации, нацелив на оперативное решение проблемы, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Рассчитываем, что вы в течение нескольких часов справитесь, и жители будут с водой», — распорядился Виктор Кувайцев.

Мэр взял ситуацию под личный контроль и распорядился закрепить за участком дежурного, чтобы постоянно мониторить ситуацию.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_v_techenie_neskolkikh_chasov_obespechit_zhiteley_vodoy/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60