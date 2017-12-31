Пензенец снял на видео массовое нарушение ПДД

В Сеть попало видео, на котором сразу несколько машин проехали на запрещающий сигнал светофора в Пензе.

Пользователь разместил запись в группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел на пешеходном переходе около памятника Победы.

На кадрах видно, как загорелся «зеленый» для пешеходов, однако несколько автомобилей не остановились перед «зеброй» и продолжили движение. При этом автор видео уже переходил дорогу, но это не помешало водителям.

Подписчики группы отметили, что пешеходам стоит быть внимательнее.

«Пешеход перед началом движения обязан убедиться в безопасности своего маневра, в данной ситуации — повернуть голову налево», — написал пользователь Вячеслав.

Согласно КоАП, за непропуск пешеходов водителю грозит штраф до 2500 рублей, за проезд на запрещающий сигнал светофора при первом нарушении - 1000 рублей.