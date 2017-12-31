Путин пожелал россиянам в Новом году перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Видеообращение вышло в эфир на Дальнем Востоке, где уже наступил 2018-ый, пишет ТАСС .

Президент пожелал россиянам перемен к лучшему, а также поблагодарил всех граждан за веру в страну.

«Новый год — это, прежде всего, семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости.

Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным, человеческим смыслом. Где бы мы ни находились: за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах, — нас объединяет приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров», — сказал Владимир Путин.

Особое поздравление он направил в адрес тех, кто в новогоднюю ночь работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда.

Президент пожелал всем успехов и благополучия, а также мира и процветания великой России.