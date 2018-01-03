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В Пензе из ресторана «вынесли» 38 тысяч рублей

3 января в 09:59 524 просмотра

В Пензе задержали подозреваемых в краже из банкетного зала.

К сотрудникам Росгвардии обратилась администратор банкетного зала на проспекте Строителей, она сообщила, что к ней подходили двое молодых людей, которых интересовала стоимость проведения мероприятия. В это время один из них попросил у женщины воду, затем ребята ушли. После этого администратор обнаружила, что из кассы пропало 38 тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали несовершеннолетнего парня, затем они обнаружили и второго молодого человека, который пытался скрыться.

Подростков передали сотрудникам полиции. Деньги нашли спрятанными в торговом центре, сообщает пресс-служба Росгвардии по Пензенской области.


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