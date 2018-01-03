Как сообщает пресс-служба горадминистрации, к числу городов с высоким качеством работы властей относятся Грозный, Тюмень, Севастополь, Хабаровск, Новосибирск, Пенза, Кемерово, Томск, Казань, Москва, Нижний Новгород, Барнаул, Ярославль, Уфа и Набережные Челны.

В рамках проекта «Качество жизни в городах России» оценили восприятие населением работы городских властей. Основой исследования стали результаты опросов населения, проведенных в ноябре — декабре 2017 года.

Выяснилось, что 52% жителей согласны с тем, что местные власти много делают для благополучия их города. Важно отметить, что доля тех, кто разделяет эту точку зрения, несколько выросла против прошлогоднего показателя.

С другой стороны, жители считают, что у них недостаточно возможностей для влияния на местные органы власти. Только 27% респондентов полностью или в основном согласны с тем, что они могут сильно влиять на городскую власть.