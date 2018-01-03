В пензенском подземном переходе организуют круглосуточное освещение

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился наладить круглосуточное освещение в подземном переходе на проспекте Победы.

Такое поручение мэр дал директору МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Денису Леонтьеву, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Работа должна быть проведена до 20 января», — сказал Виктор Кувайцев.