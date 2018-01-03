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В пензенском подземном переходе организуют круглосуточное освещение

3 января в 13:19 500 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился наладить круглосуточное освещение в подземном переходе на проспекте Победы.

Такое поручение мэр дал директору МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Денису Леонтьеву, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Работа должна быть проведена до 20 января», — сказал Виктор Кувайцев.


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