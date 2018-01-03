В Сердобском районе мужчину осудили за убийство приятеля

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, вечером 13 октября 47-летний мужчина вместе с сожительницей находился дома, к ним в гости пришли знакомые. Они вместе выпивали, затем хозяева квартиры поссорились. Гостья вступилась за подругу, в ответ на это мужчина начал оскорблять обеих женщин. Приятель сделал замечание обидчику, но тот не успокаивался, тогда гость ударил его. Тогда мужчина, разозлившись, достал из-под подушки нож и ударил им 36-летнего друга, после чего лег спать.

Прибывшие медработники не смогли спасти потерпевшего, он скончался на месте.

Сердобчанин признал вину, ему назначили наказание — восемь с половиной лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.