В Нижнеломовском районе на новом заводе будут работать 5500 человек

3 января губернатор и председатель совета директоров ГК «Дамате» обсудили вопросы завершения строительства и ввода новых мощностей в эксплуатацию.

«Мы видим, что вторая очередь завода строится очень быстро. Я был здесь три недели назад, за это время сделан заметный шаг, здесь работают настоящие профессионалы. Хочу поблагодарить и Наума Александровича, и тех людей, которые руководят этой стройкой, и рабочих, которые трудятся в праздничные дни. Но по-другому нельзя, нужно вводить завод в эксплуатацию, создавать новые рабочие места. Пензенская область, со своей стороны, выполняет все обязательства, определенные инвестиционным соглашением, подписанным между правительством и ГК «Дамате», в частности, по инженерным коммуникациям и дорогам. Мы понимаем всю значимость реализации этого проекта. Вместе мы делаем важное дело», — отметил Иван Белозерцев.

Предприятие ГК «Дамате» рассчитано на производство 155 тысяч тонн мяса в год. Ввод завода в эксплуатацию планируется в ближайшие два месяца, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

«Первые в России, третьи в Европе и 10 в мире. Два завода вполне способны замахнуться и на большее. Спасибо всем, кто задействован. Команда губернатора Пензенской области работает слаженно, мы со всеми в постоянном контакте, на сегодняшний день находимся на финишной прямой», — сказал Наум Бабаев.

Уже начался подбор персонала для предприятия — работу получили около 300 человек. Кроме того, в связи с увеличением мощностей создается около 100 новых рабочих мест.

К концу 2019 года численность персонала ГК «Дамате» достигнет 5500 человек.

Стоимость самого крупного в истории Пензенской области инвестиционного проекта — 41 миллиард рублей, вложения в завод — 8 миллионов 659 тысяч рублей.