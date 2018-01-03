Для работников завода в Нижнеломовском районе планируется построить жилье

В Нижнеломовском районе Пензенской области для работников завода по переработке мяса индейки планируется строить жилье.

По поручению Ивана Белозерцева руководство муниципального образования займется подбором площадок для возведения домов.

В настоящее время компания осуществляет доставку персонала для работы в Нижнеломовский район из 11 муниципальных образований Пензенской области. Расширение мощностей предприятия и увеличение потребности в кадрах, может создать дефицит трудовых ресурсов на динамично развивающемся предприятии, где уже сегодня дополнительно приняты на работу 300 человек, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Нужно строить жилье, мы готовы помогать своим людям, привлекать банки для льготной ипотеки», — сказал председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев.

Иван Белозерцев выразил готовность поддержать инициативу.

«Хорошая заработная плата, достойные условия труда, самое современное оборудование — люди с удовольствием едут сюда, получают удовольствие от работы и зарабатывают деньги. Поэтому, конечно, важная задача-обеспечение их жильем. Мной уже дано поручение главе администрации Нижнеломовского района подобрать площадки для строительства жилых домов для рабочих завода по переработке мяса индейки», — отметил губернатор Иван Белозерцев.