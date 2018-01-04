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Пензенскую область отметили за работу по улучшению инвестклимата

4 января в 08:49 344 просмотра

Пензенская область вошла в сборник лучших управленческих практик регионов по повышению инвестиционной привлекательности. Он составлялся на основе Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

Как сообщает пресс-центр регионального правительства, сборник составлен Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Оценка проводилась по пяти направлениям: получение разрешения на строительство, подключение к электросетям, институты развития для бизнеса, инструменты финансового стимулирования, поддержка малого предпринимательства.

«Агентством отмечен положительный опыт Пензенской области по сокращению времени оказания услуг и количества административных процедур, связанных с получением разрешения на строительство», — отмечают в пресс-центре.

В 2016 году таких процедур было 20, и срок реализации которых составлял не менее 140 дней. В 2017 году количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта, сократился до десяти, а общий срок оформления разрешительных документов — до 104.

По словам главы регионального минэкономики Сергея Капралова, по итогам текущего года срок получения разрешения составит не более 84 дней.


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