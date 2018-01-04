В Пензе создадут ресурс для обсуждения правительственных документов

В Пензенской области проводится работа по созданию единого регионального ресурса для размещения проектов нормативных правовых актов. Они будут проходить там общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу.

Создание ресурса определено постановлением правительства региона. В документе отмечается, что управлению информационных технологий и связи поручено создать его в виде раздела на сайте областного правительства до 1 марта.

«Определить с 1 марта раздел единым региональным интернет-ресурсом для размещения проектов нормативных правовых актов в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы», — отмечается в постановлении.

До 1 марта органы исполнительной власти должны привести свою документацию в надлежащий вид.