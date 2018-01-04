Виктор Кувайцев беспокоится за сквер у «Зенита»

Как сообщает пресс-служба городской администрации, он побывал на стадионе «Зенит», который реконструируют к Чемпионату мира по футболу. Здесь уже выполнен монтаж инженерных систем административного здания. Продолжаются внутренние отделочные работы: устройство подвесных потолков, полов из керамогранита, облицовка стен керамической плиткой и их окраска.

«Для сохранности зеленой зоны на центральном въезде со стороны улицы Титова необходимо обеспечить ее ограждение», — отметил Виктор Кувайцев.

Также он вместе с подчиненными проконтролировал ход ремонта фасадов домов на улице Титова, 16. Здесь завершается ремонт балконов, далее подрядная организация займется цоколем здания. Мэр отметил, что работы должны завершить в январе.

Также представители городской власти оценили и ход строительства домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Заре.