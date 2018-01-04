Пензячка пожаловалась на «царский» автобус № 54

«К тому, что 54-е автобусы ездят со скоростью почти утилизированного транспорта и не соблюдают абсолютно никакого графика прибытия, наверное, многие уже привыкли. А вот к тому, что они по своему царскому желанию проезжают мимо некоторых остановок, я привыкнуть не могу.
Который раз в 19.00 не могу уехать с остановки «Метеостанция». Автобусы № 54 проезжают мимо. Либо пусть официально вычеркивают эту остановку со своих схем, либо пусть останавливаются там. Заявили услугу — будьте добры выполнять. Прошу принять меры!» — написала она.
Обращение информагентство направило в администрацию Пензы.