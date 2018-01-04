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Пензячка пожаловалась на «царский» автобус № 54

4 января в 13:17 784 просмотра
Жалобную книгу», чтобы рассказать о том, что автобусы № 54 игнорируют остановку «Метеостанция» в Терновке.

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Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу», чтобы рассказать о том, что автобусы № 54 игнорируют остановку «Метеостанция» в Терновке.

«К тому, что 54-е автобусы ездят со скоростью почти утилизированного транспорта и не соблюдают абсолютно никакого графика прибытия, наверное, многие уже привыкли. А вот к тому, что они по своему царскому желанию проезжают мимо некоторых остановок, я привыкнуть не могу.

Который раз в 19.00 не могу уехать с остановки «Метеостанция». Автобусы № 54 проезжают мимо. Либо пусть официально вычеркивают эту остановку со своих схем, либо пусть останавливаются там. Заявили услугу — будьте добры выполнять. Прошу принять меры!» — написала она.

Обращение информагентство направило в администрацию Пензы.


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