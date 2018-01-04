Пензенским чиновникам с 1 января повысят зарплату

Пензенские чиновники могут рассчитывать с 1 января на повышение заработной платы.

Проект соответствующего постановления регионального правительства проходит антикоррупционную экспертизу. В документе отмечается, что работникам органов госвласти намерены в 1,04 раза увеличить размеры окладов.

«Установить, что при повышении окладов их размеры, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения», — говорится в проекте.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о повышении зарплат чиновникам с 1 января на 4%. В последний раз повышение происходило в 2013 году.