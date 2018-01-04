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Пензенцы назвали самые коррумпированные сферы

4 января в 16:08 432 просмотра

На сайте администрации Пензы размещено исследование по результатам опроса населения. Горожан спрашивали о коррупции и эффективности принимаемых антикоррупционных мер.

В опросе приняли участие 458 человек, из них большая часть — женщины (69%). Большинство респондентов — в возрасте 18−29 лет (56,1%), учащиеся (48%).

На вопрос: «В чем, по вашему мнению, причины коррупции?». Большинство посчитало, что причина — низкие заработные платы работников бюджетной сферы — 27,3%, а также недостаточно строгий контроль за действиями чиновников, их доходами и расходами — 20,8%.

На вопрос: «Какой, по вашему мнению, уровень коррупции в Пензе в настоящее время?» — большинство ответило, что ничего не изменилось — 57,5%.

Самыми коррумпированными назвали сферы здравоохранения (26,2%) и образование (23,6%).

Фотография: скриншот https://pixabay.com/ru/%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C-455436/, http://corrupt.penza-gorod.ru/documents/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/Soc.opros_2017.pdf

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