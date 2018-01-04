Пензенцы назвали самые коррумпированные сферы

На сайте администрации Пензы размещено исследование по результатам опроса населения. Горожан спрашивали о коррупции и эффективности принимаемых антикоррупционных мер.

В опросе приняли участие 458 человек, из них большая часть — женщины (69%). Большинство респондентов — в возрасте 18−29 лет (56,1%), учащиеся (48%).

На вопрос: «В чем, по вашему мнению, причины коррупции?». Большинство посчитало, что причина — низкие заработные платы работников бюджетной сферы — 27,3%, а также недостаточно строгий контроль за действиями чиновников, их доходами и расходами — 20,8%.

На вопрос: «Какой, по вашему мнению, уровень коррупции в Пензе в настоящее время?» — большинство ответило, что ничего не изменилось — 57,5%.

Самыми коррумпированными назвали сферы здравоохранения (26,2%) и образование (23,6%).