Мельниченко принят в Совет при президенте по международным отношениям

Сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко включен в состав Совета при президенте по международным отношениям.

Как сообщает РИА Новости, он был внесен в состав Владимиром Путиным вместо бывшего главы этого комитета Дмитрия Азарова. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации 4 января.

«Внести в состав Совета при президенте РФ по международным отношениям… изменения, включив в него Мельниченко — председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера (по согласованию) и исключив из него Азарова», — отмечается в документе.

Олег Мельниченко стал председателем комитета СовФеда по федеративному устройству и региональной политике после того, как глава этого комитета Дмитрий Азаров в сентябре был назначен врио губернатора Самарской области. Ранее Олег Мельниченко работал в должности заместителя полпреда президента в ПФО.