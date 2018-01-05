В «Отвеле» хотят разместить завод по глубокой переработке конопли

Как сообщает пресс-центр облправительства, в настоящее время компания-инвестор реализует проект в Пензенском и Нижнеломовском районах. С марта 2016 года было создано 31 рабочее место, из них 19 — производственный персонал, постоянные жители сел.

«В 2017 году под сев конопли введено в сельскохозяйственный оборот 600 га залежных земель в Нижнеломовском районе. Общая площадь арендуемых компанией земель составляет порядка 10 тысяч га. Запущено пищевое производство — введена в эксплуатацию линия холодного отжима конопляного масла», — отметили в пресс-центре.

К старту уборочной кампании в 2018 году в регионе предполагается построить предприятие, которое будет перерабатывать однотипное моноволокно, используемое для производства канатов, шпагатов. Более глубокая переработка будет запущена в 2019 году. Это производство планируется разместить в промпарке «Отвель», первичную же переработку — оставить в сельской местности.

«Линия моноволокна будет перерабатывать около трех-четырех тонн сырья в час. Чтобы обеспечить ее полную загрузку, губернатор предложил рассмотреть возможность изменения структуры посевных площадей в близлежащих муниципальных образованиях», — сообщили в облправительстве.

Также стороны рассмотрели возможность оказания поддержки данному виду аграрного бизнеса. Сейчас Минсельхоз РФ рассматривает несколько соответствующих предложений.

«Если будет принята федеральная программа, я, исходя из наших возможностей, сделаю все, чтобы поддержать ваш проект», — подчеркнул глава региона Иван Белозерцев.