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Ученые выяснили, когда исчезнет человечество, если люди станут каннибалами

5 января в 10:55 506 просмотров
, как быстро исчезнет человечество, если все люди превратятся в каннибалов.

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Британские ученые узнали, как быстро исчезнет человечество, если все люди превратятся в каннибалов.

Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на Journal of Physics Special Topics. Основываясь на исследовании палеонтологов о жизни неандертальцев, в ходе которого были установлены свидетельства каннибализма, и изучив данные по «калорийности» человека и его потребностях, ученые выяснили, что люди исчезнут через 1149 дней, или три года. При таком раскладе на Земле останется только один человек.

Впрочем, специалисты отметили, что если каннибалы начнут объединяться в группы, то этот период продлится несколько десятилетий, если не столетий. Кроме того, угрозой для существования могут стать и болезни.


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