Ученые выяснили, когда исчезнет человечество, если люди станут каннибалами

Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на Journal of Physics Special Topics. Основываясь на исследовании палеонтологов о жизни неандертальцев, в ходе которого были установлены свидетельства каннибализма, и изучив данные по «калорийности» человека и его потребностях, ученые выяснили, что люди исчезнут через 1149 дней, или три года. При таком раскладе на Земле останется только один человек.

Впрочем, специалисты отметили, что если каннибалы начнут объединяться в группы, то этот период продлится несколько десятилетий, если не столетий. Кроме того, угрозой для существования могут стать и болезни.