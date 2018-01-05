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В Пензе из-за погоды скорректируют план работ по ямочному ремонту дорог

5 января в 11:33 400 просмотров

Мэр Пензы Виктор Кувайцев 5 января собрал рабочее совещание по обсуждению ремонта объектов городской улично-дорожной сети.

«В связи с погодными условиями увеличивается количество разрушений дорожного полотна, необходимо внести корректировки в существующий план работ по ямочному ремонту, чтобы сохранить дороги и обеспечить безопасность дорожного движения», - призвал глава администрации.

Он поручил провести обследование улично-дорожной сети, к разработке проектно-сметной документации привлечь специалистов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_rasporyadilsya_skorrektirovat_plan_yamochnogo_remonta_dorog/

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