«В связи с погодными условиями увеличивается количество разрушений дорожного полотна, необходимо внести корректировки в существующий план работ по ямочному ремонту, чтобы сохранить дороги и обеспечить безопасность дорожного движения», - призвал глава администрации.
Он поручил провести обследование улично-дорожной сети, к разработке проектно-сметной документации привлечь специалистов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, сообщили в пресс-службе мэрии.
В Пензе из-за погоды скорректируют план работ по ямочному ремонту дорог
Мэр Пензы Виктор Кувайцев 5 января собрал рабочее совещание по обсуждению ремонта объектов городской улично-дорожной сети.
«В связи с погодными условиями увеличивается количество разрушений дорожного полотна, необходимо внести корректировки в существующий план работ по ямочному ремонту, чтобы сохранить дороги и обеспечить безопасность дорожного движения», - призвал глава администрации.