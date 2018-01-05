В Пензе из-за погоды скорректируют план работ по ямочному ремонту дорог

«В связи с погодными условиями увеличивается количество разрушений дорожного полотна, необходимо внести корректировки в существующий план работ по ямочному ремонту, чтобы сохранить дороги и обеспечить безопасность дорожного движения», - призвал глава администрации.



Он поручил провести обследование улично-дорожной сети, к разработке проектно-сметной документации привлечь специалистов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, сообщили в пресс-службе мэрии.