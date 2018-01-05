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Неверкинские школьники и педагоги участвуют в лыжном агитпоходе

5 января в 11:57 400 просмотров
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В Неверкинском районе Пензенской области проходит многодневный лыжный агитпоход школьников (0+).

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, он стартовал 3 января и продлится до 6-го. В походе принимают участие более 40 учащихся и учителей районных школ.

«Общая протяженность маршрута составит 36 км. Участники агитпохода расстояние между селами преодолеют на лыжах. В селах Каменный овраг, Бикмурзино, Карновар, План будут даны концертные представления с целью популяризации спорта и здорового образа жизни, продвижения комплекса ГТО», — отметили в министерстве.

Кроме того, 5 января участники агитпохода примут участие в областной акции «Зимние забавы» (0+).


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