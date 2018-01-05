Названы профессии, представителям которых грозят сокращения в 2018 году

Эксперты выяснили, работников каких профессий может ждать сокращение в 2018 году.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на SuperJob.ru, в зоне риска — операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы ввода информации, модераторы и юристы низкой квалификации. Причиной сокращений может стать продолжающаяся автоматизация рутинной работы.

Также в нестабильном положении будут находиться специалисты, обслуживающие «криптопузырь». Аналитики отмечают, что данная ситуация, вероятнее всего, приведет к внутренней отраслевой миграции, когда сотрудники переходят от одного стартапа к другому.

Кроме того, эксперты назвали профессии, представителям которых не стоит бояться массовых сокращений в 2018 году. Спокойная обстановка ждет специалистов сферы ритейла и ресторанного бизнеса, курьеров и водителей.