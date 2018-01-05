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Загоревшийся дом на ул. Ударной тушили 12 огнеборцев

5 января в 12:59 886 просмотров

5 января в Пензе на ул. Ударной загорелся дом.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 5.17 вспыхнуло кирпичное здание. Обгорели стены и дверь, о наличии пострадавших информации нет.

Пожар тушили 12 сотрудников МЧС с помощью четырех единиц техники. По данному факту ведется проверка.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6312279/

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