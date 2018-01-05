На пр. Строителей перевернулась легковушка

В ночь на 5 января в Пензе на проспекте Строителей случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 3.24 перевернулся автомобиль «Киа Сид». В результате аварии пострадал один человек.

Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка.