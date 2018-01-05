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На пр. Строителей перевернулась легковушка

5 января в 13:54 516 просмотров

В ночь на 5 января в Пензе на проспекте Строителей случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 3.24 перевернулся автомобиль «Киа Сид». В результате аварии пострадал один человек.

Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка.


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