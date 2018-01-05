Пензенские МФЦ за год оказали гражданам 1,5 млн услуг

В Пензенской области подвели итоги работы региональной сети многофункциональных центров (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг за ушедший год.

«За 2017 год населению Пензенской области в МФЦ оказано 1 млн 445 тыс. услуг. По сравнению с 2016 годом, в 2017-м количество обращений в многофункциональные центры выросло на 14%", — сообщили в пресс-центре облправительства.

Наибольшей популярностью пользовались услуги Росреестра (383 тыс. услуг), а также МВД России (180 тыс. услуг).

Перечень услуг в МФЦ за год пополнился более чем на 60 услуг, таких как: выдача водительских удостоверений и загранпаспортов, содействие гражданам в трудоустройстве, подключение к сетям водо-, газо-, тепло- и электроснабжения, выдача градостроительного плана земельного участка, услугами федеральной Корпорации МСП, выдача справок о непривлечении (привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств.

Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг МФЦ составил 4,7 баллов.