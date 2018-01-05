Вам будет интересно
Наши новости
Пензенские МФЦ за год оказали гражданам 1,5 млн услуг
В «Отвеле» хотят разместить завод по глубокой переработке конопли
В Пензе начали готовиться к переписи населения-2020
Пензенским чиновникам с 1 января повысят зарплату
Пензенские промышленники могут получить займ под 5%
В Пензе создадут ресурс для обсуждения правительственных документов
Пензенскую область отметили за работу по улучшению инвестклимата
В Нижнеломовском районе на новом заводе будут работать 5500 человек
Пенза — в топе городов России с высоким качеством работы властей
Путин пожелал россиянам в Новом году перемен к лучшему

Пензенцев приглашают поучаствовать в международной сельхозвыставке

5 января в 14:55 352 просмотра
«Agrotica-2018» (0+).

" data-title="Пензенцев приглашают поучаствовать в международной сельхозвыставке — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенских представителей предприятий-экспортеров региона приглашают принять участие в международной выставке сельхозтехники и оборудования «Agrotica-2018» (0+).

Выставка пройдет с 1 по 4 февраля в греческом городе Салоники.

«На выставке соберутся специалисты агропромышленного сектора, которые представят последние достижения в области сельскохозяйственного машиностроения, в том числе — инновационные научно-технические разработки, новейшие машины и оборудование, части и комплектующие, расходные материалы и другие продукты», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Пензенцам участие в выставке даст возможность узнать о последних тенденциях и инновациях на мировом аграрном рынке, обменяться опытом и идеями, а также расширить бизнес и клиентскую базу.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60