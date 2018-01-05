Пензенцев приглашают поучаствовать в международной сельхозвыставке

Выставка пройдет с 1 по 4 февраля в греческом городе Салоники.

«На выставке соберутся специалисты агропромышленного сектора, которые представят последние достижения в области сельскохозяйственного машиностроения, в том числе — инновационные научно-технические разработки, новейшие машины и оборудование, части и комплектующие, расходные материалы и другие продукты», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Пензенцам участие в выставке даст возможность узнать о последних тенденциях и инновациях на мировом аграрном рынке, обменяться опытом и идеями, а также расширить бизнес и клиентскую базу.