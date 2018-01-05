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В первом квартале 2018 года в Пензе отремонтируют 3 тыс. кв м автодорог

5 января в 15:05 286 просмотров
, как организована работа по устранению аварийных разрушений на проезжей части в городе.

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5 января мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил, как организована работа по устранению аварийных разрушений на проезжей части в городе.

Совместно с и. о. директора Департамента ЖКХ города Денисом Леонтьевым и директором МУП «Пензадормост» Юрием Парастаевым мэр выехал на улицу Антонова. Здесь на участке до улицы Нейтральной, который войдет в следующий этап реконструкции улицы Антонова, сейчас ведется ямочный ремонт дороги с использованием литой асфальтобетонной смеси и двух установок — старого образца и нового термос-бункера.

«Приобретенная в прошлом году установка «Кохер» позволяет нам работать в зимних условиях и поддерживать нормативное состояние проезжей части до наступления весеннего периода и возможности приступить к основательному ремонту в рамках реконструкции. Прошлый год показал целесообразность использования термос-бункера, потому что, заделывая ямы литым асфальтом зимой, нам удалось не допустить масштабных разрушений асфальтового покрытия к весне, как это было в прошлые периоды», — отметил глава администрации.

Денис Леонтьев доложил, что Департаментом было проведено обследование объектов улично-дорожной сети, составлен план ремонтных работ.

«В соответствии с графиком, на первый квартал текущего года запланирован ремонт 3 тысяч кв метров автодорог и 650 кв метров мостовых сооружений с применением литой асфальтобетонной смеси, а также пяти тысяч кв. метров с использованием щебеночных материалов», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В январе ремонт будет вестись на ул. Большой Радищевской, Гладкова, Революционной, Аустрина, Совхозной, Литвиновой поляне, 8 Марта, Карпинского, Шевченко, Измайлова, Тарханова, Сердобской, Байдукова, Гагарина и других.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_derzhit_na_kontrole_remont_dorog33/

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