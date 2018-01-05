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Во всем мире водители давно носят светоотражающую одежду — автоэксперт

5 января в 15:43 274 просмотра
, согласно которому российских водителей обяжут надевать светоотражающую одежду, если они намерены покинуть салон автомобиля вне населенного пункта.

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17 марта 2018 года в силу вступит дополнение в Правилах дорожного движения, согласно которому российских водителей обяжут надевать светоотражающую одежду, если они намерены покинуть салон автомобиля вне населенного пункта.

Телеканал «360» обратился к нескольким автоэкспертам с просьбой дать оценку нововведению.

По словам Координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, по его убеждению, жилет является необходимостью в машине.

«Вообще я сам уже давно купил себе добровольно световозвращающие жилеты для себя и для пассажира. В условиях, когда большая часть дорог в РФ не имеет искусственного освещения — это элемент выживания на дорогах. Когда я слышу, что люди не хотят купить эти жилеты за 100 рублей, я сразу думаю, как же дешево они ценят свою жизнь», — рассказал он порталу «360».

Автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что наличие у водителей светоотражающей одежды обязательно во многих странах.

«Классная вещь, во всем мире давно уже. В Европе такой пункт есть во всех ПДД, и наказание за его невыполнение очень серьезное. Это настоящее спасение жизней людей в темное время: выходишь из машины — обязан надеть светоотражающий жилет. У нас тоже скоро такая обязанность появится.

Штрафа за невыполнение у нас нет, поэтому думаю, что многие проигнорируют, ну и дураки. Стоит жилет копейки, а пользы от него много. Можно и штрафы ввести, но человек должен сам головой соображать, что, выходя на дорогу, он должен быть виден издалека. Если в темное время суток человека видно метров за 50, то в таком жилете он будет виден метров за 300−400», — сказал он.


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