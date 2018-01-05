Станцию скорой помощи в Пензе планируют открыть в конце февраля

Глава региона осмотрел залы, в которых будет размещен диспетчерский центр единой областной службы скорой медпомощи, сделал ряд замечаний по организации работ внутри здания и по качеству благоустройства прилегающей территории.

«Готовность объекта сейчас составляет порядка 85−90%, уже закуплена вся необходимая мебель. После ввода этого исторического здания в эксплуатацию здесь будут работать центр госпитализации, контакт-центры для взрослых и детей, центр медицины катастрофы, учебные классы», — сообщил он.

Станцию планируют торжественно открыть в конце февраля. Реконструкция началась в 2017 году благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.