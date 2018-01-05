Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе проведут реконструкцию инженерных коммуникаций больницы № 4
Белозерцев посетил стройплощадку новой школы на Шуисте
Жители Города Спутника устроили елку для соседей
В первом квартале 2018 года в Пензе отремонтируют 3 тыс. кв м автодорог
В Пензе из-за погоды скорректируют план работ по ямочному ремонту дорог
Мельниченко принят в Совет при президенте по международным отношениям
В Пензе ожидается похолодание
В Пензе дали оценку диспансеризации
Пензенцы назвали самые коррумпированные сферы
Пензячка пожаловалась на «царский» автобус № 54

Станцию скорой помощи в Пензе планируют открыть в конце февраля

5 января в 15:14 630 просмотров
, которое находится на реконструкции.

" data-title="Станцию скорой помощи в Пензе планируют открыть в конце февраля — Пенза-пресс, рунет за день">

5 января губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил здание станции скорой медицинской помощи, которое находится на реконструкции.

Глава региона осмотрел залы, в которых будет размещен диспетчерский центр единой областной службы скорой медпомощи, сделал ряд замечаний по организации работ внутри здания и по качеству благоустройства прилегающей территории.

«Готовность объекта сейчас составляет порядка 85−90%, уже закуплена вся необходимая мебель. После ввода этого исторического здания в эксплуатацию здесь будут работать центр госпитализации, контакт-центры для взрослых и детей, центр медицины катастрофы, учебные классы», — сообщил он.

Станцию планируют торжественно открыть в конце февраля. Реконструкция началась в 2017 году благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/60780/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60