Белозерцев посетил стройплощадку новой школы на Шуисте

Общая стоимость объекта составляет 528 млн рублей.

«В настоящее время выполнены работы по устройству наружных сетей и монолитного каркаса 1, 2 блоков, подготовлено основание под футбольное поле, многофункциональные спортивные площадки и беговую дорожку. Завершаются работы по устройству монолитного каркаса 3, 4 и 5 блоков, идет укладка наружных стен и перегородок, а также остекление здания», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Иван Белозерцев в беседе с представителями компании-подрядчика подчеркнул: при строительстве региональных и городских объектов нужно использовать местные качественные стройматериалы.

«По контракту школа должна быть сдана 15 августа, но надо стремиться сделать это к 1 августа, чтобы было время привести школу в порядок к новому учебному году. Место здесь хорошее, вокруг большой жилой микрорайон, люди ждут открытия учреждения образования», — отметил глава региона.