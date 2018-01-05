Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе проведут реконструкцию инженерных коммуникаций больницы № 4
Жители Города Спутника устроили елку для соседей
Станцию скорой помощи в Пензе планируют открыть в конце февраля
В первом квартале 2018 года в Пензе отремонтируют 3 тыс. кв м автодорог
В Пензе из-за погоды скорректируют план работ по ямочному ремонту дорог
Мельниченко принят в Совет при президенте по международным отношениям
В Пензе ожидается похолодание
В Пензе дали оценку диспансеризации
Пензенцы назвали самые коррумпированные сферы
Пензячка пожаловалась на «царский» автобус № 54

Белозерцев посетил стройплощадку новой школы на Шуисте

5 января в 16:37 464 просмотра
, рассчитанной на 660 мест.

" data-title="Белозерцев посетил стройплощадку новой школы на Шуисте — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 5 января посетил строительную площадку новой школы в микрорайоне Шуист, рассчитанной на 660 мест.

Общая стоимость объекта составляет 528 млн рублей.

«В настоящее время выполнены работы по устройству наружных сетей и монолитного каркаса 1, 2 блоков, подготовлено основание под футбольное поле, многофункциональные спортивные площадки и беговую дорожку. Завершаются работы по устройству монолитного каркаса 3, 4 и 5 блоков, идет укладка наружных стен и перегородок, а также остекление здания», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Иван Белозерцев в беседе с представителями компании-подрядчика подчеркнул: при строительстве региональных и городских объектов нужно использовать местные качественные стройматериалы.

«По контракту школа должна быть сдана 15 августа, но надо стремиться сделать это к 1 августа, чтобы было время привести школу в порядок к новому учебному году. Место здесь хорошее, вокруг большой жилой микрорайон, люди ждут открытия учреждения образования», — отметил глава региона.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/60780/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60