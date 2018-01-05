В Пензе проведут реконструкцию инженерных коммуникаций больницы № 4

Губернатор призвал более внимательно относиться к нуждам пациентов и учитывать их пожелания. Он пообщался с людьми, проходящими стационарное лечение, поинтересовался их мнением относительно качества медуслуг, условий размещения пациентов, работы столовой.

«В целом пациенты хорошо отзываются о работе медицинского персонала, не жалуются на качество питания, хотя в других учреждениях здравоохранения такие факты были, говорят о полном наличии всех необходимых лекарств, высоко оценивают проведенный ремонт», — сказал Иван Белозерцев.

В 2017 году на ремонт больницы было направлено 11,5 млн рублей. Губернатор поручил подготовить проектно-сметную документацию на реконструкцию инженерных коммуникаций учреждения здравоохранения, а также потребовал максимально эффективно использовать уникальное новейшее оборудование для отделения аллергологии, поступившее в больницу в конце 2017 года.