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В Пензе проведут реконструкцию инженерных коммуникаций больницы № 4

5 января в 17:17 518 просмотров
, где по его поручению ведется ремонт отделений.

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Глава региона Иван Белозерцев посетил пензенскую городскую клиническую больницу № 4, где по его поручению ведется ремонт отделений.

Губернатор призвал более внимательно относиться к нуждам пациентов и учитывать их пожелания. Он пообщался с людьми, проходящими стационарное лечение, поинтересовался их мнением относительно качества медуслуг, условий размещения пациентов, работы столовой.

«В целом пациенты хорошо отзываются о работе медицинского персонала, не жалуются на качество питания, хотя в других учреждениях здравоохранения такие факты были, говорят о полном наличии всех необходимых лекарств, высоко оценивают проведенный ремонт», — сказал Иван Белозерцев.

В 2017 году на ремонт больницы было направлено 11,5 млн рублей. Губернатор поручил подготовить проектно-сметную документацию на реконструкцию инженерных коммуникаций учреждения здравоохранения, а также потребовал максимально эффективно использовать уникальное новейшее оборудование для отделения аллергологии, поступившее в больницу в конце 2017 года.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/60780/

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