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Жители Города Спутника устроили елку для соседей (видео)

5 января в 16:19 364 просмотра
, но и соседей — в этом убеждены жители дома № 4 на улице Олимпийской в Городе Спутнике.

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Новый год объединяет не только семью, но и соседей — в этом убеждены жители дома № 4 на улице Олимпийской в Городе Спутнике.

Активисты украсили подъезд и устроили веселый праздник с елкой, конкурсами, Дедом Морозом и совсем юной Снегурочкой.

«У нас соседями хорошие взаимоотношения. Все помогают, уважают друг друга», — поделился Дед Мороз (Александр Анохин).

Жители Олимпийской, 4, рассказали, что идея устроить елку для соседей возникла в день юбилея генерального директора компании «Термодом» Рафика Ибрагимова.

«Мы ходили поздравлять Рафика Анверовича. Это такой солнечный человек! Он построил прекрасный город, где нам тепло и уютно. У нас есть детские площадки, тропа здоровья. Нам так хорошо здесь живется!» — призналась жительница Спутника Анжела Рахматова.

Праздник получился по-домашнему уютным и интересным. Дети и взрослые играли в новогодние игры, танцевали, участвовали в конкурсах, рассказывали стихи.

«Впереди много праздников. Мы ждем всех у нас, на 16-м этаже. Будем очень рады гостям!» — заключила жительница Олимпийской, 4, Мария Крылова.

Подобные мероприятия доказывают: Спутник — город активных и энергичных. Именно такие люди выбирают современный микрорайон с развитой инфраструктурой.

В Спутнике во все времена года проходит много развлекательных, познавательных и спортивных праздников. Здесь будет интересно всем. Не верите? Приезжайте и убедитесь сами! Город Спутник ждет вас!

Узнать больше о наших мероприятиях вы сможете на сайте penza-sputnik.ru, в разделе «Афиша».

Фотография: Фото предоставлено компанией "Термодом"

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