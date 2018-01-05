Жители Города Спутника устроили елку для соседей (видео)

Активисты украсили подъезд и устроили веселый праздник с елкой, конкурсами, Дедом Морозом и совсем юной Снегурочкой.



«У нас соседями хорошие взаимоотношения. Все помогают, уважают друг друга», — поделился Дед Мороз (Александр Анохин).



Жители Олимпийской, 4, рассказали, что идея устроить елку для соседей возникла в день юбилея генерального директора компании «Термодом» Рафика Ибрагимова.



«Мы ходили поздравлять Рафика Анверовича. Это такой солнечный человек! Он построил прекрасный город, где нам тепло и уютно. У нас есть детские площадки, тропа здоровья. Нам так хорошо здесь живется!» — призналась жительница Спутника Анжела Рахматова.



Праздник получился по-домашнему уютным и интересным. Дети и взрослые играли в новогодние игры, танцевали, участвовали в конкурсах, рассказывали стихи.



«Впереди много праздников. Мы ждем всех у нас, на 16-м этаже. Будем очень рады гостям!» — заключила жительница Олимпийской, 4, Мария Крылова.



Подобные мероприятия доказывают: Спутник — город активных и энергичных. Именно такие люди выбирают современный микрорайон с развитой инфраструктурой.



В Спутнике во все времена года проходит много развлекательных, познавательных и спортивных праздников. Здесь будет интересно всем. Не верите? Приезжайте и убедитесь сами! Город Спутник ждет вас!



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