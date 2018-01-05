Более 300 пензенцев сдавали нормативы ГТО в «Рубине»

5 января в пензенском дворце спорта «Рубин» прошел прием нормативов «Готов к труду и обороне» (ГТО).

«В рамках акции состоялся прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» у жителей города с третьей по десятую возрастную ступень», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Пензенцы соревновались в беге, сгибании рук в упоре лежа, наклоне вперед, прыжках в длину с места, стрельбе из пневматической винтовки, поднимании туловища из положения лежа на спине.

Участники мероприятия успешно выполнили упражнения и получили море положительных эмоций и позитива, добавили в пресс-службе.