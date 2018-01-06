Зрители могут помочь Марте Серебряковой пройти в финал «Новой Звезды»

Артистка ГАУК ПО «Пензаконцерт» Марта Серебрякова, представляющая Пензенскую область на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда» (6+) и прошедшая в полуфинал, не была отобрана жюри для участия в следующем этапе.

Полуфинал вышел в эфир на телеканале «Звезда» 5 января в 22.00, выступление пензенской исполнительницы доступно в официальной группе конкурса «ВКонтакте» и на канале Youtube.

Вторая часть полуфинала состоится 6 января. Пока пензячка находится в списке из 30 музыкантов, прошедших отбор, и у Марты Серебряковой еще есть шансы оказаться в финале. Однако помочь ей теперь смогут только зрители, отправив SMS-сообщение с текстом «Z58» на 1880. Жюри же артистку не поддержали.

Зрители в комментариях призывают голосовать за Марту Серебрякову, отмечая, что минувшим вечером она выступила на 100 баллов.

«Произошла непонятная ситуация, Марту не пропустили в финал! Выступила на 100 баллов, ни одного плохого слова и нарекания к выступлению пензенской участницы. Зрительским голосованием мы можем поддержать нашу Марту, нашу Пензенскую область!

Давайте все вместе поддержим Марту Серебрякову. Она достойна участия в финале! […] Голосование продлится до 9 января! У нас еще есть время, чтобы справедливость восторжествовала!» — написал Алексей.

«Очень понравилось… И песня красивая, и голос. Несправедливо. Из всех выступивших пока только ее песни хотелось бы скачать и слушать каждый день. Жаль, что не нашла в интернете ее записей», — отметила в группе «Новой Звезды» подписчица Светлана.

Напомним, о том, что пензенская исполнительница прошла в полуфинал всероссийского конкурса, стало известно 4 января. Все средства, собранные в ходе SMS-голосования, будут направлены в Благотворительный Фонд Константина Хабенского, отмечается в группе конкурса.

О своем творческом пути, о том, каково это — расти в семье известных музыкантов и выступать на сцене с четырех лет, конкурируют ли пензенские исполнители друг с другом и как бороться со слухами, Марта Серебрякова рассказала в ходе интервью с редактором авторских программ телеканала «Экспресс» Павлом Прохоренковым в рамках проекта «Концертник».