Пензенцев просят помочь собаке, попавшей под поезд 31 декабря

Центр «Питомец» обращается к пензенцам с просьбой помочь новой подопечной — собаке Гретте, трагически попавшей под поезд в последний предновогодний день.

«31 декабря обычная дворовая собака, которая прибилась к железнодорожной станции, попала под поезд. Вы представляете себе, какую ужасную, острую боль она испытала? […] К сожалению, помощь пришла не сразу, так как были праздничные дни и у неравнодушных работников просто не было средств на операцию.

2.01.2018 собаке была произведена операция в клинике «Багира». Состояние собаки — очень тяжелое, у нее закрытая черепно-мозговая травма, она потеряла огромное количество крови», — поведала историю собаки Дарья в группе «Рука помощи бездомным животным» соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, сейчас Гретта будет наблюдаться на предмет возникновения различных осложнений, врачи дают очень осторожные прогнозы, и собака может просто не выжить.

«Несмотря на закрытый прием новых животных, на очень сложную ситуацию с Греттой, мы не смогли пройти мимо, ведь везти собаку было некуда, ухаживать за такими животными сложно, но мы обязаны попробовать ее спасти», — написала Дарья.

Она отметила, что в дальнейшем, как только состояние собаки стабилизируется, планируется купить ей либо протезы, либо коляску.

«Мы понимаем, что сейчас праздники и всем — не до кровавых историй и переживаний, но у доброты и милосердия нет режима работы и перерыва на обед, мы нужны им — нашим бездомным беднягам», — считают администраторы группы.

Подробнее о том, как помочь Гретте, можно узнать, перейдя по ссылке. В посте указаны реквизиты перечисления средств и контакты куратора центра «Питомец» для связи. Пост нашел большой отклик среди неравнодушных пензенцев, многие в комментариях выражают сочувствие животному и отписываются о сделанном пожертвовании.