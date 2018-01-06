В Пензе проверили работу котельных

В Пензе сотрудники городского управления по делам ГОЧС проверили пункты теплоснабжения.

«Проконтролирована организация дежурств диспетчерских служб, функционирование аварийных бригад, параметры работы котельных, а также действия дежурного персонала котельных по поддержанию работоспособности технологических процессов и оборудования», — отметили в пресс-службе мэрии Пензы.

Были проверены источники теплоснабжения АО «Пензтеплоснабжение»: котельные «610 квартал» (ул. Пограничная, 8к), «Галетная» (ул. Галетная, 19), «Урицкого» (ул. Урицкого, 16), «Совхоз-техникум» (ул. Совхоз-техникум, 8к); ПАО «Т Плюс» — «котельная Арбеково». Нарушений не выявили: дежурство ведется в рамках инструктажа, параметры котельных поддерживаются в соответствии с погодой, пропускной режим соблюдается.