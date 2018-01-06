В Пензе приступили к повторной заливке катков

6 января мэр Пензы проконтролировал, как повторно заливают хоккейные площадки возле домов на ул. Бийской, 15 и Куйбышева, 11а.

«Оценив проведенные работы, оснащенность коробок, градоначальник поручил следить за текущим состоянием ледового покрытия и благоустройством прилегающих территорий», — отметили в пресс-службе мэрии.

И. о. директора Департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев отметил, что сейчас в городе готово 10 катков, еще два будут залиты сегодня - на ул. Карпинского, 35 и Кулибина, 13.

«Минусовые температуры позволяют восстановить площадки для катания, чтобы у жителей города была возможность заниматься зимними видами спорта. Надо продолжить практику проведения мастер-классов по хоккею и фигурному катанию, обеспечить занятость детей», — сказал мэр города.

В Пензе, по данным городского спорткомитета, работают 43 хоккейные площадки, из них 32 площадки подлежат заливке и планируются к использованию для игры в хоккей и катанию на коньках, 11 — для игры в футбол и другие подвижные игры. 10 площадок находятся при школах, 19 коробок обслуживает МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы», 14 — в ведомственной принадлежности.