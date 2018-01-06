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«Дизель» расторг контракт с игроком обороны Ермошенко

6 января в 14:22 364 просмотра
«Дизель» расторг контракт с игроком обороны Дмитрием Ермошенко по обоюдному согласию сторон.

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Пензенский «Дизель» расторг контракт с игроком обороны Дмитрием Ермошенко по обоюдному согласию сторон.

Как сообщает пресс-служба клуба, в составе «Дизеля» Дмитрий Ермошенко игрок провел 12 официальных матчей, один раз отметился результативной передачей.

Спортсмен продолжит карьеру в «Спутнике» из Нижнего Тагила и уже 11 января сыграет в Пензе против своей бывшей команды. В «Дизеле» Дмитрий Ермошенко выступал под № 13.

Сейчас же пензенцы готовятся к домашней серии чемпионата ВХЛ, которая стартует 9 января матчем с челябинским «Челметом» (0+).

Напомним, также стало известно о том, что тренерский штаб клуба пополнил экс-наставник ХК «Рязань» Игорь Жилинский.


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