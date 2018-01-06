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В Пензе в 2018 году снесут 110 аварийных домов

6 января в 16:35 446 просмотров
, 1 в целях контроля за процессом сноса аварийных и ветхих домов.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев побывал на площадке по ул. ИТР, 1 в целях контроля за процессом сноса аварийных и ветхих домов.

Специалисты подрядной организации в настоящее время осуществляют разбор одноэтажного многоквартирного кирпичного дома. Дома под номерами 4 и 6, расположенные напротив, также находятся в работе.

«В прошлом году было заключено 55 договоров на снос домов. По итогам проведенных мероприятий 51 контракт выполнен, четыре договора перешли на 2018 год. Сюда относятся эти три объекта по улице ИТР, их демонтаж проводится вручную без затрат из городского бюджета за счет отходов строительных материалов», — сообщил и. о. директора Департамента ЖКХ города Денис Леонтьев.

В Пензе в 2018 году планируется снести 110 многоквартирных аварийных домов, отмечают в ведомстве.

«До середины февраля нужно завершить демонтаж переходящих объектов и активно перейти к выполнению программы текущего года», — призвал Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_postavil_zadachu_aktivizirovat_rabotu_po_snosu_domov/

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