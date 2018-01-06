«Дизель» пополнился двумя экс-игроками из Красноярска

Как сообщает пресс-служба клуба, из стана сибиряков в «Дизель» перешли 22-летний нападающий Сергей Харытинский и 30-летний защитник Максим Сергеев. Оба спортсмена с начала сезона ВХЛ выступали за красноярский «Сокол».

Сергей Харытинский: родился 27 января 1995 года. В составе «Сокола» в этом сезоне провел девять официальных матчей, забил один гол при коэффициенте полезности -3.

Максим Сергеев родился 4 июля 1987 года. В этом сезоне провел в составе «Сокола» 15 матчей. На счету хоккеиста — два гола и результативная передача при коэффициенте полезности +1.