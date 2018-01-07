Митрополит Серафим поздравил православных пензенцев с Рождеством

В поздравлении, в частности, говорится: «Призываю вас задуматься, как часто святая Церковь повторяет сегодня в своих песнопениях ангельское славословие при рождении Христа: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2: 14). Этим Церковь указывает нам на то, что праздник Рождества Христова есть по преимуществу праздник мира, благоволения и радости… […]

Здесь, в Церкви Христовой, молятся о мире всего мира, о соединении всех; здесь все называют друг друга братьями, друг другу помогают; здесь любят всех, даже врагам прощают и благотворят. И когда христиане послушны гласу Церкви и живут по ее велениям, тогда у них действительно мир и любовь: вспомним первых христиан, у которых было одно сердце и одна душа, у которых даже имение было общее (см. Деян. 4: 32); а когда, напротив, люди отдаляются от святой Церкви и живут по своей воле, тогда у них господствует себялюбие, раздор, несогласие и войны…

С сожалением нужно свидетельствовать о том, что немалая часть нашего общества, зараженная идеями материализма и релятивизма, стали противниками Церкви Христовой, провозглашая, что «в начале есть экономика», забывают о первостепенности духовного развития и ценности человеческой души. Можно согласиться, что научный прогресс сделал нашу жизнь более удобной и дал нам возможность повысить ее качество. Однако, чем дальше, тем все больше начинаем мы понимать слова Христа о том, что не хлебом одним будет жив человек (Лк. 4:4).

Прошедший год, проведенный в дискуссиях о столетнем юбилее русской революции, начале гонений на Церковь показал, что мы не сделали выводов и не извлекли правильных уроков о прошлом. В народе нашем нет искреннего покаяния за тяжкие грехи своих отцов и матерей, отрекшихся от Бога, осквернивших свои святыни. Нам необходимо научиться исправлять ошибки своих предков, тогда мы сможем надеяться на наших сынов и дочерей, которые не поднимут руку и не осквернят святых алтарей.

В этом году мы будем прославлять подвиг святых Царственных страстотерпцев, олицетворивших своим подвигом всю Россию с некогда крепкой и сильной семьей, противоречивой и истерзанной, оклеветанной и забытой. Молитвенное предстательство Царственных мучеников пусть укрепляет всех нас и наше Отечество в эти тяжелые времена.

Благословен Бог! — восклицает святитель Иоанн Златоуст. И в наш век произросли мученики, и мы удостоились видеть людей, закалаемых за Христа, людей, проливающих святую кровь, которая орошает всю Церковь. Мы удостоились видеть людей, ратующих за благочестие, побеждающих, увенчаемых, и мы имеем теперь у себя этих венценосцев.

Подвиг мученика — это не культ силы, это поклонение любви и чистоте убеждения, так же, как христианство — это торжество Божественной любви. И в эти святые дни, говоря о мучениках, мы утверждаем христианство.

От всего сердца поздравляю всех вас, дорогие мои, с величайшим праздником Рождества Христова, пусть Его свет озаряет всех нас и принесет мир и радость в душу каждого человека».