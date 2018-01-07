Вам будет интересно
Наши новости
Губернатор поздравил православных жителей региона с Рождеством
Митрополит Серафим поздравил православных пензенцев с Рождеством
Погода в Пензе на 7 января
Пензенцев приглашают посетить рождественские ярмарки
В Пензе в 2018 году снесут 110 аварийных домов
В Пензе от прошлогодней листвы очистили два сквера
В Пензе приступили к повторной заливке катков
В Пензе проверили работу котельных
Пензенцев просят помочь собаке, попавшей под поезд 31 декабря
Зрители могут помочь Марте Серебряковой пройти в финал «Новой Звезды»

Православные пензенцы празднуют Рождество Христово

7 января в 09:50 184 просмотра
, посвященных Рождеству Христову, приняли участие сотни верующих.

" data-title="Православные пензенцы празднуют Рождество Христово — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области в праздничных богослужениях, посвященных Рождеству Христову, приняли участие сотни верующих.

«То, что непостижимо для нашего ума, постижимо для нашего сознания и мироощущения. Мы чувствуем с вами, что Господь управляет нашей жизнью, что в ней много моментов, которые зависят только от Господа. И мы часто все свое упование возлагаем на Бога, чтобы он направил нашу жизнь», — сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим во время богослужения в Успенском кафедральном соборе.

Он напомнил о том, что в истории человечества нет легких времен и что человеку и обществу всегда суждено переносить определенные испытания, которые делают крепче и закаляют.

В торжественном богослужении принял участие и губернатор Иван Белозерцев. Он подчеркнул особую атмосферу праздника и поблагодарил священнослужителей и прихожан за молитвы о благополучии пензенской земли.

«Мне волнительно и радостно находиться в этом храме на торжественном богослужении. Я молился сегодня и говорил Господу Богу спасибо за прошедший 2017 год. Нам не все удалось сделать, но мы сделали немало. Бог помогает тем, что трудится. И он помогал нам. Я молился и просил, чтобы и 2018 год был для России и Пензенской области удачным, чтобы на нашей земле был мир, чтобы Бог ниспослал для каждой семьи здоровье, благополучие и успех», — цитирует главу региона пресс-центр облправительства.

Рождество — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. Установлен он в память о рождении Иисуса Христа. Он родился в этот день в небольшом городке Вифлееме. В ознаменование этого события в небе появилась звезда. Именно Вифлеемская звезда некоторое время спустя привела волхвов, мудрецов из далеких восточных стран, поклониться Спасителю и принести ему свои дары.

Православная церковь почитает праздник Рождества Христова одним из важнейших двунадесятых праздников. Потому в ожидании его установлен сорокадневный пост. После Рождества наступают святки — святые дни или 12 дней, в течение которых отмечается праздник.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/60889/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60