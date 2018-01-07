Православные пензенцы празднуют Рождество Христово

«То, что непостижимо для нашего ума, постижимо для нашего сознания и мироощущения. Мы чувствуем с вами, что Господь управляет нашей жизнью, что в ней много моментов, которые зависят только от Господа. И мы часто все свое упование возлагаем на Бога, чтобы он направил нашу жизнь», — сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим во время богослужения в Успенском кафедральном соборе.

Он напомнил о том, что в истории человечества нет легких времен и что человеку и обществу всегда суждено переносить определенные испытания, которые делают крепче и закаляют.

В торжественном богослужении принял участие и губернатор Иван Белозерцев. Он подчеркнул особую атмосферу праздника и поблагодарил священнослужителей и прихожан за молитвы о благополучии пензенской земли.

«Мне волнительно и радостно находиться в этом храме на торжественном богослужении. Я молился сегодня и говорил Господу Богу спасибо за прошедший 2017 год. Нам не все удалось сделать, но мы сделали немало. Бог помогает тем, что трудится. И он помогал нам. Я молился и просил, чтобы и 2018 год был для России и Пензенской области удачным, чтобы на нашей земле был мир, чтобы Бог ниспослал для каждой семьи здоровье, благополучие и успех», — цитирует главу региона пресс-центр облправительства.

Рождество — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. Установлен он в память о рождении Иисуса Христа. Он родился в этот день в небольшом городке Вифлееме. В ознаменование этого события в небе появилась звезда. Именно Вифлеемская звезда некоторое время спустя привела волхвов, мудрецов из далеких восточных стран, поклониться Спасителю и принести ему свои дары.

Православная церковь почитает праздник Рождества Христова одним из важнейших двунадесятых праздников. Потому в ожидании его установлен сорокадневный пост. После Рождества наступают святки — святые дни или 12 дней, в течение которых отмечается праздник.