В Шемышейке встреча трех приятелей закончилась убийством

По данным следствия, трое приятелей встретились в местном кафе в ночь с 3 на 4 января и пошли в гости к одному из них. Там они выпивали и дело дошло до ссоры: один из гостей начал оскорблять хозяина дома. Он разозлился и попросил обидчика уйти.

Второй приятель в конфликт не вмешивался, но через некоторое время также стал участником ссоры, которая переросла в драку. Хозяин дома схватился за нож и потребовал, чтобы приятель ушел.

«Мужчина уже вышел на крыльцо, где попытался успокоить хозяина дома, схватив его за руку. В ответ тот нанес ножом не менее двух ударов в область груди, и один — в спину приятеля. Осознав, что пострадавший не подает признаков жизни, он решил спрятать тело в бане, однако, не дотащив его, оставил на территории своего дома, накрыв матрацем и покрывалом», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Мужчину задержали и предъявили обвинение. Сейчас он находится под стражей.