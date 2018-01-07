В Пензе школьники примерили бронежилеты бойцов ОМОНа

В Пензе для учеников школы № 68 организовали экскурсию по расположению ОМОНа управления Росгвардии.

Бойцы спецподразделения рассказали о подвигах сослуживцев, погибших при исполнении служебного долга, показали фильм, посвященный истории создания и боевому пути пензенского ОМОНа, а также продемонстрировали образцы вооружения, обмундирование. Ребятам разрешили примерить на себя защитные шлемы и бронежилеты.

Особый интерес у школьников вызвал взрывозащитный костюм «Грот-3», с помощью которого ведется поиск взрывоопасных предметов, отметили в пресс-службе регионального управления Росгвардии

«Такие встречи благотворно влияют на патриотическое воспитание молодого поколения. Ребята учатся любить, уважать и защищать свою родину», — отметил инспектор группы информации и документирования ОМОНа Евгений Кузюрин.