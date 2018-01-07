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Кувайцев пожелал пензенцам душевного равновесия и взаимопонимания

7 января в 13:10 354 просмотра

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев принял участие в божественной литургии в честь Рождества Христова и поздравил горожан с праздником.

«Рождество — это день, когда появился наш Спаситель. Он дал нам веру, указал путь. И в этот волшебный праздник, я желаю всем жителям города только хорошего: благополучия, взаимопонимания, душевного равновесия. Никогда не сбивайтесь со своего курса, а если будут трудности, помните, что рождественская звезда укажет правильный путь!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба горадминистрации.

Ранее с праздником православных пензенцев поздравили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и губернатор Иван Белозерцев.

О празднике можно прочитать здесь.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_prinyal_uchastie_v_bozhestvennoy_liturgii_v_chest_rozhdestva_khristova/

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