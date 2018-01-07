Кувайцев пожелал пензенцам душевного равновесия и взаимопонимания

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев принял участие в божественной литургии в честь Рождества Христова и поздравил горожан с праздником.

«Рождество — это день, когда появился наш Спаситель. Он дал нам веру, указал путь. И в этот волшебный праздник, я желаю всем жителям города только хорошего: благополучия, взаимопонимания, душевного равновесия. Никогда не сбивайтесь со своего курса, а если будут трудности, помните, что рождественская звезда укажет правильный путь!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба горадминистрации.

Ранее с праздником православных пензенцев поздравили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и губернатор Иван Белозерцев.

О празднике можно прочитать здесь.