Пензенец нашел способ бороться с лжеблаготворителями в транспорте

Пензенец рассказал в соцсети Facebook, как ему удалось справиться с лжеблаготворителями, которые собирают деньги в общественном транспорте.

По словам мужчины, история произошла накануне Нового года. В автобус зашли две девушки и попросили провести благотворительную акцию.

«Водитель их впустил. Только одна открыла рот, как рот отрыл я… без мата, но с обоснованиями я обвинил их в главном. В ответ — короткое «мяканье». […] С учетом пробки около трех минут продолжался неплохой воспитательный процесс», — поделился он.

Пензенец призвал и других горожан не бояться и бороться с такими активистами, привлекая внимание других пассажиров. Также он предложил обратиться к перевозчикам с просьбой «поумерить пыл такого рода «благотворительности» среди водителей».

Тема лжеблаготворителей поднимается в Пензе не впервые. Ранее о том, как работают мошеннические схемы в этой сфере и как выявлять их, рассказывал общественник Олег Шарипков.