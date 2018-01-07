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Савельев поздравил православных пензенцев с Рождеством

7 января в 15:30 312 просмотров

Глава Пензы Валерий Савельев поздравил православных горожан с Рождеством Христовым.

«Эти праздники являются самыми любимыми и долгожданными. Они входят в каждый дом вместе с нарядной елкой, щедрым застольем, атмосферой особой светлой радости и пробуждают в душе ожидание в чудо.

Впереди еще много задач, но я уверен, что у вас хватит опыта, сил, терпения и настойчивости, чтобы решить любую из них.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в реализации планов, новых свершений, блестящих побед и плодотворной работы на благо Пензы, Сурского края и России! Пусть Господь укрепит ваши духовные и телесные силы на благо Святой Церкви и пастырского служения! Пусть Новый 2018 год станет для вас годом созидания, и, наконец-то, для всех пензенских христиан распахнет свои двери Спасский кафедральный собор!» — говорится в поздравлении.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой Гордумы

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