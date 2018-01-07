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В Пензе пройдет фестиваль «Спасские вечера. Рождественские встречи»

7 января в 17:54 302 просмотра
«Спасские вечера. Рождественские встречи» (0+). Мероприятие состоится на Соборной площади.

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14 января в Пензе пройдет фестиваль православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи» (0+). Мероприятие состоится на Соборной площади.

Гости фестиваля смогут почувствовать атмосферу празднования Рождества Христова дореволюционной Пензы.

Для них организуют культурно-историческую реконструкцию рождественских гуляний XIX века, традиционную ярмарку с монастырской выпечкой, горячим сбитнем и изделиями народных умельцев, со сцены фестиваля зазвучат колядки, а также будут организованы традиционные зимние игры. В Спасском соборе будут организованы выставки и презентации.

На всей территории фестиваля будут установлены ящики для сбора пожертвований.

Фестиваль начнется в 11.00.


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