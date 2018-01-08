В Засечном произошла серьезная авария, есть пострадавшие

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 7 января в восемь вечера на автодороге «Пенза-Шемышейка». Столкнулись «ВАЗ-2112» и «Форд Мондео».

В результате ДТП пострадали несколько человек, об их состоянии не сообщается.

Происшествие обсуждают в соцсети «ВКонтакте» подписчики группы «Пенза. Live». Очевидец аварии поделился с пользователями подробностями.

«За рулем «Форда» была девушка, я ее вытаскивал, она была в шоковом состоянии и пассажиры тоже. Авария произошла на моих глазах, туман ужасный был. Когда подошел к «двенадцатой», там тоже уже народ остановился, пассажирка жива, водителю — царство небесное», — написал Денис.