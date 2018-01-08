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В Засечном произошла серьезная авария, есть пострадавшие

8 января в 09:29 832 просмотра

В селе Засечное Пензенского района случилось дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 7 января в восемь вечера на автодороге «Пенза-Шемышейка». Столкнулись «ВАЗ-2112» и «Форд Мондео».

В результате ДТП пострадали несколько человек, об их состоянии не сообщается.

Происшествие обсуждают в соцсети «ВКонтакте» подписчики группы «Пенза. Live». Очевидец аварии поделился с пользователями подробностями.

«За рулем «Форда» была девушка, я ее вытаскивал, она была в шоковом состоянии и пассажиры тоже. Авария произошла на моих глазах, туман ужасный был. Когда подошел к «двенадцатой», там тоже уже народ остановился, пассажирка жива, водителю — царство небесное», — написал Денис.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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