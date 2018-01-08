Кувайцев: Тротуары в Пензе нужно обработать против гололеда

«В связи со сложившимися погодными условиями в целях обеспечения безопасности горожан необходимо обработать пешеходные зоны города, внутридворовые территории противогололедными материалами», — сказал мэр.

Кроме того, Виктор Кувайцев поручил главам районным администраций провести мониторинг внутридворовых территорий, а также участков, прилегающих к организациям, предприятиям, объектам торговли, чтобы проверить, как их содержат зимой, сообщает пресс-служба горадминистрации. Особое внимание, по словам градоначальника, нужно уделить тротуарам и пешеходным дорожкам.

Начальнику управления культуры города Вере Фейгиной, как дежурному по городу, мэр поручил держать этот вопрос на контроле.